Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив детальний аналіз поточної ситуації на фронті та в економіці країни-агресора. За його словами, попри масовані штурми, Росія демонструє критично низьку ефективність на полі бою.

«Війна повертається до Росії»: Андрій Сибіга про 15 мільярдів збитків від ударів ЗСУ та економічну кризу в РФ

Провал наступу та ціна територій

Очільник МЗС підкреслив, що успіхи окупантів є мізерними у порівнянні з їхніми втратами. Зокрема, він навів статистику за останній рік та початок 2026-го:

"У 2025 році Росія втратила 480 000 солдатів, які були поранені або загинули, окупувавши додатково 0,7% території України. У січні 2026 року... Росія окупувала додатково 0,04%. Це найнижчий місячний прогрес за 9 місяців".

Сибіга зазначив, що навіть у Донецькій області, на якій зосереджені основні сили ворога, Україна зберігає контроль над більшою частиною території, ніж окупанти змогли захопити за два роки ціною сотень тисяч життів.

Економічний крах та бюджетна діра

Крім військових невдач, РФ стикається з глибокою рецесією. За даними міністра, дефіцит регіональних бюджетів Росії зріс у вісім разів порівняно з 2023 роком, а нафтові доходи продовжують падати:

"Розрив між даними російського міністерства фінансів і реальністю призведе до того, що цього року російський бюджет втратить щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти".

Також у 2025 році в РФ закрилося на 15% більше підприємств, а промисловість демонструє падіння у 12 ключових галузях.

Перенесення війни на територію агресора

Україна продовжує нарощувати інтенсивність атак по військових об'єктах у тилу ворога. Міністр повідомив, що у 2025 році було проведено 719 таких операцій:

"Кампанія глибоких ударів... завдала збитків на суму 15 мільярдів доларів. І кампанія триватиме. Війна повертається туди, звідки вона почалася — до Росії. І це справедливо".

Шлях до миру через тиск

Андрій Сибіга впевнений, що лише поєднання військового та економічного тиску змусить Кремль до реальних переговорів:

"Для Путіна ситуація тільки погіршуватиметься... Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Чим швидше Путін втратить ілюзії щодо своєї здатності досягти чогось воєнним шляхом, тим швидше зусилля з досягнення миру матимуть успіх".

