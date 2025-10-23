Война все ближе к России: в результате взрыва на заводе уже девять погибших

Девять человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва на заводе в городе Копейск Челябинской области в России. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил губернатор региона Алексей Текслер.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В сообщении чиновника говорится, что пожар, возникший после взрыва, удалось потушить – открытое горение ликвидировано.

Спасатели начали разборку завалов, под которыми могут оставаться люди, считающиеся пропавшими без вести. Их количество сейчас уточняется.

Инцидент произошел вечером в среду. По данным местных пабликов, взорвался завод "Пластмас", а предварительной причиной трагедии называют нарушение техники безопасности.

Через некоторое время после первого взрыва в очаге возгорания произошел повторный взрыв, который осложнил работу спасателей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории Российской Федерации — среди них Саранский механический завод в Республике Мордовия и нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (Дагестан). Об этом официально сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По словам Генштаба, на территории Саранского механического завода зафиксированы взрывы; предприятие производит противопехотные инженерные боеприпасы, комплекты минирования, детонаторы и узлы инициирования именно поэтому оно указано как логистически важный военно-промышленный объект. Степень разрушений и количество пострадавших в настоящее время уточняются.

