Війна дедалі ближча до Росії: внаслідок вибуху на заводі вже дев'ять загиблих

Дев'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення внаслідок вибуху на заводі в місті Копейськ Челябінської області в Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", цю інформацію підтвердив губернатор регіону Олексій Текслер.

Вибухи у Росії. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні чиновника йдеться, що пожежу, яка виникла після вибуху, вдалося загасити — відкрите горіння ліквідовано.

Рятувальники розпочали розбирання завалів, під якими можуть залишатися люди, які вважаються зниклими безвісти. Їхня кількість зараз уточнюється.

Інцидент стався увечері у середу. За даними місцевих пабліків, вибухнув завод "Пластмас", а попередньою причиною трагедії називають порушення техніки безпеки.

Через деякий час після першого вибуху в осередку займання стався повторний вибух, який ускладнив роботу рятувальників.

