Війна дедалі ближча до Росії: внаслідок вибуху на заводі вже дев'ять загиблих
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна дедалі ближча до Росії: внаслідок вибуху на заводі вже дев'ять загиблих

У місті Копейськ Челябінської області в Росії пролунало два сильні вибухи

23 жовтня 2025, 07:12
Автор:
Кравцев Сергей

Дев'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення внаслідок вибуху на заводі в місті Копейськ Челябінської області в Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", цю інформацію підтвердив губернатор регіону Олексій Текслер.

Війна дедалі ближча до Росії: внаслідок вибуху на заводі вже дев'ять загиблих

Вибухи у Росії. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні чиновника йдеться, що пожежу, яка виникла після вибуху, вдалося загасити — відкрите горіння ліквідовано.

Рятувальники розпочали розбирання завалів, під якими можуть залишатися люди, які вважаються зниклими безвісти. Їхня кількість зараз уточнюється.

Інцидент стався увечері у середу. За даними місцевих пабліків, вибухнув завод "Пластмас", а попередньою причиною трагедії називають порушення техніки безпеки.

Через деякий час після першого вибуху в осередку займання стався повторний вибух, який ускладнив роботу рятувальників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по ряду стратегічних об'єктів на території Російської Федерації — серед них Саранський механічний завод у Республіці Мордовія та нафтопереробний завод у Махачкалі (Дагестан). Про це офіційно повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За словами Генштабу, на території Саранського механічного заводу зафіксовано вибухи; підприємство виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування, детонатори та вузли ініціювання саме тому воно зазначено як логістично важливий військово-промисловий об'єкт. Ступінь руйнувань та кількість постраждалих наразі уточнюються.

Також видання "Коментарі" повідомляло – війна в Україні: чи справді у Путіна вже готові 2 млн. резервістів.




