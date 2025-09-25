На Западе ведутся дискуссии — нужно ли сбивать российские самолеты, если они нарушают воздушное пространство стран НАТО. Россия предупреждает о серьезных последствиях.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, если бы НАТО сбивала самолеты России, якобы нарушающие воздушное пространство стран — членов альянса, это означало бы войну, пишет российское издание "ТАСС".

Он также заявил, что Европа не предоставила "ничего материального", что доказывает причастность России к инцидентам с БПЛА в Европе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко убежден: россияне врут, что война начнется, если страны НАТО собьют их самолет в воздушном пространстве НАТО. Он объяснил, что они просто боятся, что это произойдет, потому что не начнут войну.

"Ведь ранее НАТО уже сбивало российский самолет. Это была Турция, страна НАТО. И ничего не произошло. Просто россияне — балаболы. Не стоит слушать российскую дураку. Надо сбивать самолеты и бить по России в ответ на их дроны. Ничего не будет, скорее закончится режим Путина в РФ", — пояснил Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сентябре несколько десятков российских дронов залетело на территорию Польши. Президент США Дональд Трамп отметил, что это могло быть ошибкой. Однако это не первый случай нарушения дронами воздушного пространства европейских стран.

Подполковник ВСУ Максим Жорин убежден, что если реакция Запада на все эти "случайные дроны" и дальше будет настолько слабой, скоро россияне перейдут к следующему этапу — будут разбивать заводы по изготовлению оружия и пункты передачи оружия на их территории.



