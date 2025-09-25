На Заході точаться дискусії — чи потрібно збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір країн НАТО. Росія попереджає про серйозні наслідки.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Посол Росії у Франції Олексій Мєшков попередив, якби НАТО збивала літаки Росії, які нібито порушують повітряний простір країн — членів альянсу, це означало б війну, пише російське видання “ТАСС”.

Він також заявив, що Європа не надала "нічого матеріального", що доводить причетність Росії до інцидентів з БПЛА в Європі.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко переконаний: росіяни брешуть, що війна почнеться, якщо країни НАТО зібʼють їх літак в повітряному просторі НАТО. Він пояснив, що вони просто дуже бояться, що це станеться, бо не розпочнуть війну.

“Бо раніше НАТО вже збивало російський літак. Це була Туреччина, країна НАТО. І нічого не сталося. Просто росіяни — балаболи. Не варто слухати російську дурню. Треба збивати літаки і бити по Росії у відповідь на їх дрони. Нічого не буде, лишень швидше завершиться режим Путіна в РФ”, — пояснив Коваленко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у вересні декілька десятків російських дронів залетіло на територію Польщі. Президент США Дональд Трамп зазначив, що це могло бути помилкою.Однак це не перший випадок порушення дронами повітряного простору європейських країн.

Підполковник ЗСУ Максим Жорін переконаний, якщо реакція Заходу на всі ці “випадкові дрони” і далі буде настільки слабкою, скоро росіяни перейдуть до наступного етапу — будуть розбивати заводи з виготовлення зброї та пункти передачі зброї на їхній території.



