Войны с Украиной можно избежать, - МИД РФ

По словам главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, полномасштабной войны России с Украиной можно и нужно избежать. Об этом российский чиновник заявил изданию "РИА-Новости", пишет "Украинская правда".

Сергей Лавров - фото из открытых источников

"Если это зависит от нас и от ополченцев (террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" – ред.), насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", — сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров также добавил, что не может отвечать за Украину и, в частности, за государственного главу Владимира Зеленского. Чиновник утверждает, что "по внешним признакам", для украинского лидера является главным "удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами".

Напомним, что в Минобороны Украины предупредили, что накануне Пасхи Россия готовит ряд провокаций на Донбассе. Не исключаются потери среди мирных жителей. Портал "Комментарии" решил спросить экспертов, выгодно ли РФ сейчас накалять обстановку на Донбассе и готов ли Запад к более жестким санкциям, если это случится. Специалисты считают, что провокации на линии разграничения возможны, о чем и предупреждают в Минобороны. Следствием этих провокаций может стать нагнетание отрицательного информационного фона против Украины. Мы имеем передышку, но в среднесрочной перспективе возможен новый виток напряженности.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что войны с Россией не будет. Чиновник утверждает, что сейчас в Украине не время для войны, поскольку у граждан по графику огородные работы.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!