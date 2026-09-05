Минобороны России признало, что ее войска совершили новые атаки на Украину. Таким образом, враг фактически отбросил призыв президента Украины Владимира Зеленского к прекращению воздушных ударов. Об этом говорится в заявлении МО РФ.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Во вражеском Минобороны объявили об ударах по разным регионам Украины.

Там также заявили о якобы поражении нескольких военных целей, однако традиционно, никаких доказательств этим утверждениям противник не предоставил.

Более того, в ведомстве Белоусова начали утверждать, что Силы обороны Украины также совершили воздушную атаку на территорию страны-агрессоры минувшей ночью.

Враг заявил, что его силы ПВО якобы обезвредили 53 украинских дрона над разными регионами – никаких доказательств этим словам также нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу должны прибыть в Москву, где намерены обсудить возможное прекращение войны в Украине. Однако в Кремле перспективы нового раунда переговоров оценивают крайне скептически, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.

Собеседники агентства утверждают, что от визита Уиткоффа и Кушнера не ожидают существенного результата. Предыдущие поездки американских представителей в Россию, по их словам, не позволили добиться заметного продвижения, а сейчас нет признаков того, что Вашингтон получил предложение, способное вывести переговоры из многомесячного тупика.



