Повітряне перемир'я під час візиту посланців Трампа: до Міноборони РФ зробили заяву

Міноборони Росії визнало, що її війська здійснили нові атаки на Україну. Таким чином ворог фактично відкинув заклик президента України Володимира Зеленського до припинення повітряних ударів. Про це йдеться у заяві МО РФ.

Міноборони РФ. Фото: з відкритих джерел

У ворожому Міноборони оголосили про удари по різних регіонах України.

Там також заявили про нібито поразку кількох військових цілей, проте традиційно жодних доказів цим твердженням противник не надав.

Більше того, у відомстві Білоусова почали стверджувати, що Сили оборони України також здійснили повітряну атаку на територію країни-агресори минулої ночі.

Ворог заявив, що його сили ППО нібито знешкодили 53 українські дрони над різними регіонами – жодних доказів цим словам також немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу мають прибути до Москви, де мають намір обговорити можливе припинення війни в Україні. Однак у Кремлі перспективи нового раунду переговорів оцінюють вкрай скептично, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до російського керівництва.

Співрозмовники агентства стверджують, що від візиту Віткоффа та Кушнера не очікують суттєвого результату. Попередні поїздки американських представників до Росії, за їхніми словами, не дозволили досягти помітного поступу, а зараз немає ознак того, що Вашингтон отримав пропозицію, здатну вивести переговори з багатомісячного глухого кута.



