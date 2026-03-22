Возле Москвы ПВО РФ сбило гражданский самолет: перепутали с украинским дроном (ФОТО)

В Подмосковье вблизи города Коломна произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета, на борту которого находились два человека. По сообщениям российских медиа и местных Telegram-каналов, самолет мог быть сбит силами противовоздушной обороны России, ошибочно принявшими его за украинский беспилотник.

Под Москвой ПВО России сбило гражданский самолет.

По предварительным данным, самолет был поражен во время работы систем ПВО, после чего пилот потерял управление. Воздушное судно упало вблизи реки Ока. В результате катастрофы оба члена экипажа погибли.

Информацию о падении самолета подтвердили спасательные службы МЧС России, однако официальную причину инцидента пока не назвали. На месте аварии обнаружили обломки самолета и тела погибших. Детали о типе воздушного судна, маршруте полета и личностях погибших пока не обнародованы.

ПВО РФ могло сбить гражданский самолет

Возле Москвы разбился самолет

По данным российских источников, инцидент произошел на фоне массированной атаки беспилотников в ночь на 20 марта. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что силы ПВО якобы сбили более двух десятков украинских дронов, направлявшихся в сторону столицы России.

В местных Telegram-каналах предполагают, что российские военные могли по ошибке идентифицировать легкомоторный самолет как беспилотник. В Министерстве обороны России эту версию не комментировали.

