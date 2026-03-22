logo

BTC/USD

68937

ETH/USD

2097.1

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Возле Москвы ПВО РФ сбило гражданский самолет: перепутали с украинским дроном (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Возле Москвы ПВО РФ сбило гражданский самолет: перепутали с украинским дроном (ФОТО)

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Российская ПВО могла ошибочно сбить его, приняв за дрон.

22 марта 2026, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Подмосковье вблизи города Коломна произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета, на борту которого находились два человека. По сообщениям российских медиа и местных Telegram-каналов, самолет мог быть сбит силами противовоздушной обороны России, ошибочно принявшими его за украинский беспилотник.

Возле Москвы ПВО РФ сбило гражданский самолет: перепутали с украинским дроном (ФОТО)

Под Москвой ПВО России сбило гражданский самолет. Фото иллюстративное

По предварительным данным, самолет был поражен во время работы систем ПВО, после чего пилот потерял управление. Воздушное судно упало вблизи реки Ока. В результате катастрофы оба члена экипажа погибли.

Информацию о падении самолета подтвердили спасательные службы МЧС России, однако официальную причину инцидента пока не назвали. На месте аварии обнаружили обломки самолета и тела погибших. Детали о типе воздушного судна, маршруте полета и личностях погибших пока не обнародованы.

Возле Москвы ПВО РФ сбило гражданский самолет: перепутали с украинским дроном (ФОТО) - фото 2

ПВО РФ могло сбить гражданский самолет

Возле Москвы ПВО РФ сбило гражданский самолет: перепутали с украинским дроном (ФОТО) - фото 2

Возле Москвы разбился самолет

По данным российских источников, инцидент произошел на фоне массированной атаки беспилотников в ночь на 20 марта. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что силы ПВО якобы сбили более двух десятков украинских дронов, направлявшихся в сторону столицы России.

В местных Telegram-каналах предполагают, что российские военные могли по ошибке идентифицировать легкомоторный самолет как беспилотник. В Министерстве обороны России эту версию не комментировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Москва оказалась под многодневной атакой дронов. Каковы цели Украины от атак по столице России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на постоянные атаки дронов на Москву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости