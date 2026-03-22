Біля Москви ППО РФ збило цивільний літак: переплутали з українським дроном (ФОТО)

У Підмосков’ї поблизу міста Коломна сталася авіакатастрофа легкомоторного літака, на борту якого перебували двоє людей. За повідомленнями російських медіа та місцевих Telegram-каналів, літак міг бути збитий силами протиповітряної оборони Росії, які помилково прийняли його за український безпілотник.

Під Москвою ППО Росії збило цивільний літак.

За попередніми даними, літак було уражено під час роботи систем ППО, після чого пілот втратив керування. Повітряне судно впало поблизу річки Ока. Унаслідок катастрофи обидва члени екіпажу загинули.

Інформацію про падіння літака підтвердили рятувальні служби МНС Росії, однак офіційної причини інциденту поки що не назвали. На місці аварії виявили уламки літака та тіла загиблих. Деталі щодо типу повітряного судна, маршруту польоту та особистостей загиблих наразі не оприлюднені.

ППО РФ могло збити цивільний літак

Біля Москви розбився літак

За даними російських джерел, інцидент стався на тлі масованої атаки безпілотників у ніч на 20 березня. Тоді мер Москви Сергій Собянін заявляв, що сили ППО нібито збили понад два десятки українських дронів, які прямували у бік столиці Росії.

У місцевих Telegram-каналах припускають, що російські військові могли помилково ідентифікувати легкомоторний літак як безпілотник. У Міністерстві оборони Росії цю версію не коментували.

