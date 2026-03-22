Головна Новини Світ Росія Біля Москви ППО РФ збило цивільний літак: переплутали з українським дроном (ФОТО)
Біля Москви ППО РФ збило цивільний літак: переплутали з українським дроном (ФОТО)

У Підмосков’ї розбився легкомоторний літак. Російська ППО могла помилково збити його, прийнявши за дрон.

22 березня 2026, 10:05
Slava Kot

У Підмосков’ї поблизу міста Коломна сталася авіакатастрофа легкомоторного літака, на борту якого перебували двоє людей. За повідомленнями російських медіа та місцевих Telegram-каналів, літак міг бути збитий силами протиповітряної оборони Росії, які помилково прийняли його за український безпілотник.

Біля Москви ППО РФ збило цивільний літак: переплутали з українським дроном (ФОТО)

Під Москвою ППО Росії збило цивільний літак. Фото ілюстративне

За попередніми даними, літак було уражено під час роботи систем ППО, після чого пілот втратив керування. Повітряне судно впало поблизу річки Ока. Унаслідок катастрофи обидва члени екіпажу загинули.

Інформацію про падіння літака підтвердили рятувальні служби МНС Росії, однак офіційної причини інциденту поки що не назвали. На місці аварії виявили уламки літака та тіла загиблих. Деталі щодо типу повітряного судна, маршруту польоту та особистостей загиблих наразі не оприлюднені.

Біля Москви ППО РФ збило цивільний літак: переплутали з українським дроном (ФОТО) - фото 2

ППО РФ могло збити цивільний літак

Біля Москви ППО РФ збило цивільний літак: переплутали з українським дроном (ФОТО) - фото 2

Біля Москви розбився літак

За даними російських джерел, інцидент стався на тлі масованої атаки безпілотників у ніч на 20 березня. Тоді мер Москви Сергій Собянін заявляв, що сили ППО нібито збили понад два десятки українських дронів, які прямували у бік столиці Росії. 

У місцевих Telegram-каналах припускають, що російські військові могли помилково ідентифікувати легкомоторний літак як безпілотник. У Міністерстві оборони Росії цю версію не коментували. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Москва опинилася під кількаденною атакою дронів. Які цілі України від атак по столиці Росії.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на постійні атаки дронів на Москву.



