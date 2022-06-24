Возле российской Рязани разбился самолет Ил-76: что известно

Как передает портал "Комментарии", ряд российских СМИ, со ссылкой на источники в региональном управлении МЧС сообщают, что после падения нигде разрушений не зафиксировано. Что касается жертв и пострадавших, то эта информация россиянами держится в строгом секрете. Официальное сообщение, что информация о пострадавших уточняется и собирается.

Ил-76. Фото: GETTY IMAGES

В МЧС сообщают лишь, что в результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется. На месте организованна работа оперативных служб. Всего на месте работают 8 единиц техники, 19 человек. Такую информацию подает российский "РБК".

В то же время "Интерфакс" сообщает, что в результате авиакатастрофы погиб один человек и еще 7 госпитализированы с травмами.



Читайте на портале "Комментарии" — в Минобороны Украины обнародовали планы агрессора. Российским захватчикам поставлена задача – в ближайшее время установить полный контроль над четырьмя ключевыми городами Донбасса – это Северодонецк, который практически полностью разрушен и захвачен агрессором, это Лисичанск, обстрелы которого Россия усиливает с каждым днем, это Краматорск и Славянск, без которых полный захват Донецкой области невозможен. Это те четыре города, которые Россия намерена оккупировать ближайшим временем.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный экстренно обратился к украинцам: важное заявление о ситуации на фронте и о том, какую тактику используют ВСУ. Валерий Залужный отметил, что цена свободы очень велика, потому что по суммарному количеству артиллерийских систем, по количеству обстрелов враг в разы превосходит ВСУ. Нужно признать, что он сильнее, но несмотря ни на что Вооруженные силы Украины держатся.





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