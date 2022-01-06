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Возможен ли сценарий Казахстана для России и на что следует обратить внимание Кремлю, - депутат Госдумы

В Госдуме считают, что в России не могут пройти массовые протесты как в Казахстане

сегодня, 11:07
Автор:

Козлова Альбіна
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Один из депутатов Госдумы Султан Хамзаев рассказал, возможны ли подобные протесты в России. Об этом пишет Секрет фирмы.

Возможен ли сценарий Казахстана для России и на что следует обратить внимание Кремлю, - депутат Госдумы

В Госдуме заговорили о ценах на комуслуги, фото из открытых источников

Ранее Руслан Хасбулатов, бывший глава Верховного Совета РСФСР, сообщил, что сценарий Казахстана возможен для РФ, поэтому нужно пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Хасбулатов говорил, что Кремлю нужно делать выводы из акций протеста в Казахстане, поскольку в стране могут произойти массовые беспорядки. Также он назвал причиной протестов в Казахстане цены на коммуналку и продукты питания.

"Если у нас будет социальная революция, то она начнется из-за ЖКХ. Нужно немедленно делать вывод российскому правительству из ситуации. Политика Казахстана — это продолжение политики РФ, они берут с нас пример. Нужно начать снижать цены на услуги ЖКХ. Везде действуют крупные корпорации. Это недолговечная экономическая система, вот она взрывается в Казахстане", — подчеркнул политик.

Однако депутат Хамзаев опроверг такие заявления и сообщил, что "в России социальная ситуация спокойная, нормальная и рабочая" и РФ на шаг впереди Казахстана.

Как сообщал портал "Комментарии", в ОБСЕ прокомментировали события в Казахстане. Пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала обращение действующего главы организации, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. С 2022 года Польша начала председательствовать в ОБСЕ.

Также мы писали, что российские десантники прибыли в Казахстан. В состав сил ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.


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Источник: https://secretmag.ru/news/v-gosdume-isklyuchili-risk-protestov-v-rossii-posle-sobytii-v-kazakhstane-05-01-2022.htm
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