Возможен ли военный переворот в РФ

Североатлантический альянс должен поддерживать Украину, потому что в интересах безопасности союзников продемонстрировать, что Путин не побеждает в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В том, что Россию ждет поражение в агрессивной войне против Украины, уверены все союзники Киева. Но открытым остается вопрос: что будет с Россией, пишут "Комментарии".



Есть ли в России реальная оппозиция или только ее видимость

Затяжная война России против Украины, огромные потери в живой силе и технике, санкционное давление и, как следствие, резкое понижение уровня жизни. В России растет недовольство властями. Большое поражение на фронте может привести к перевороту, говорят отдельные аналитики.

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“Режим не может быть изменен ни народной революцией, ни тем более выборами и т.д. Выборов просто не существует. Шансы – это дворцовый переворот. Военные люди, гражданские люди – это не важно. Важно, чтобы они были допущены во дворец. Вероятность достаточно высока, потому что Путин разрушил жизнь своей элиты, своих приближенных. И они очень им недовольны. Они его ненавидят. Поэтому рано или поздно это может произойти”, — считает российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

Пока публично свое недовольство властями активно выражают лишь анонимные Telegram-каналы и такие персоны, как Стрелков-Гиркин. Виновными в поражении называют безликих чиновников-коррупционеров. И чтобы спасти от них Россию, Гиркин и компания создали так называемый клуб рассерженных патриотов.

“В этой ситуации люди таких взглядов, как у Стрелкова-Гиркина, конечно, тоже хотели бы быть активными. Не нужно недооценивать просто желание людей. Вот они желают, им это нравится. Им хочется, чтобы было так. Они хотят таких объединений, они делают их. Власть смотрит на это не просто снисходительно, я думаю, а более-менее с одобрением, поскольку рассчитывает использовать их как ударную силу, которая сможет способствовать удержанию ситуации", – говорит Гозман.

Политологи уверены: действия "раздосадованных патриотов" координируются из Кремля. Цель – взять под контроль недовольных результатами так называемой “спецоперации”. Даже таких оппозиционеров власти воспринимают как угрозу.

"Вот этот "клуб рассерженных патриотов" — это как бы разрешенная внесистемная оппозиция. Путинский режим может разрешать только контролируемую оппозицию. И, видимо, таким образом, частично снимается напряжение путем якобы видимости критики. Но самое главное: весь этот процесс контролируется”, – отмечает политолог Владимир Фесенко.

Эксперты полагают, что пока предпосылок для переворота в России нет. Силовая вертикаль, репрессии и преследования обеспечивают стабильность. В то же время налицо симптомы подготовки к дворцовой борьбе. Приближенные Путина создают собственные частные военные компании, плетут заговоры, объединяются в группы.

“Дело даже не в перевороте как таковом, а в резком обострении борьбы разных группировок в окружении Путина, включая силовые группировки. Условно говоря, это то, что в политологии называется война всех против всех. Вот такой сценарий я не исключаю”, – говорит Фесенко.

По словам аналитиков, победы Вооруженных сил Украины на поле боя приближают политическую дестабилизацию в России. Самым болезненным ударом для Кремля может стать деоккупация Крыма.

Как писали "Комментарии", российское руководство пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Киеву перед контрнаступлением ВСУ.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Кремль вплотную приблизился к внедрению в России официальной идеологии. Неограниченный суверенитет – гомофобия – лояльность режиму, – так формируется "новая" идеология в России.

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