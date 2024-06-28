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Возможность для диалога исчерпана: В РФ наехали на организацию, которая ей подыгрывала

В России хотят приостановить участие в заседаниях ОБСЕ

28 июня 2024, 17:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Глава комитета по международным делам российской Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что внесен проект заявления палат Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Возможность для диалога исчерпана: В РФ наехали на организацию, которая ей подыгрывала

ОБСЕ

"Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", — сказал Слуцкий.

Российский политик считает, что "по сути, ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на Европейском континенте в рупор русофобствующих политиканов, отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО".

По его мнению, в таких условиях возможности для диалога исчерпаны.

"Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", — сказал Слуцкий.

При этом, "если русофобская линия руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию", сказал глава комитета.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине традиционно критиковали работу ОБСЕ, поскольку ее наблюдатели всегда закрывали глаза на нарушения россиян. При этом сотрудников ОБСЕ даже обвиняли в том, что они находятся в дружественных отношениях с захватчиками на оккупированных территориях, вместе с ними посещают рестораны и разные увеселительные мероприятия.

При этом известно, что в РФ уже неоднократно угрожали выходом из ОБСЕ. А члены ОБСЕ заявляли, что цель России состоит в остановке работы ОБСЕ.





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Источник: https://www.interfax.ru/russia/968467
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