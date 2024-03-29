Возможны ли в РФ новые теракты: ответ эксперта

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Террористический акт под Москвой наделал серьезный переполох в Кремле, а спецслужбы РФ фактически признали, что не были готовы к теракту, считает политический эксперт Валерий Клочок.
Теракт в "Крокусе" был крупнейшим в РФ за последние 20 лет. Фото из открытых источников
Эксперт отметил, что последние два года ИГИЛ зациклен на России – организация постоянно критикует Путина, обвиняет Кремль в убийствах мусульман, а теракт под Москвой был местью за то, что Россия развязала войны в Чечне, Афганистане и Сирии.
Он считает, что в РФ возможны новые теракты, которые будут иметь огромное влияние на ситуацию в стране и мире.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.
Обсуждения
Новости