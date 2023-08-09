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Возмутился из-за поступка Ольги Харлан: советский чемпион обозвал украинцев

Тихонов не в первый раз оскорбляет украинцев

9 августа 2023, 21:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинским спортсменам достался возмутительный комментарий от четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова. Он высказался о, об инициативе Украины по отмене  обязательных рукопожатий и поклонов во время международных соревнований, где задействованы украинские, российские или белорусские атлеты.

Возмутился из-за поступка Ольги Харлан: советский чемпион обозвал украинцев

Александр Тихонов (фото из открытых источников)

Перед этим во время чемпионата мира по фехтованию в одном из городов Италии произошел скандал, когда представительница Украины Ольга Харлан, одержав победу, не захотела пожать руку представительнице РФ Анне Смирновой.


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Комментарий еще советского олимпийца обнародован на Р-Спорте . Экс-биатлонист еще и цинично добавляет, что украинцы скоро закончатся.

"Что еще можно от них ждать… Как можно делать такие нелепые предложения?! Мы тысячелетиями здоровались, приветствовали друг друга, все национальности. А теперь такой дискомфорт всем устроили. Безмозглые, бессмысленные люди, которые скоро закончатся. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за столом, дружили, перезванивались, призывали только к миру и дружбе… А что теперь?!" — высказался титулованный чемпион по биатлону Тихонов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев сделал безумное заявление о поступке Ольги Харлан, не пожавшей руку россияне. Бывший российский президент Дмитрий Медведев отреагировал на скандал, произошедший на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Там украинка Ольга Харлан не пожала руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Он заявил, что нарушать правила нельзя. Также сказал, что в Средневековье за это рубили голову или четвертовали.
 



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Обсуждения

Иван Сирко

9 августа 2023, 20:55

плевать на него и на его мнение!!! фашистам слова не девали!!!


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