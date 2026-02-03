В Москве выразили надежду на скорое восстановление прав российских футболистов на международной арене, поприветствовав недавние заявления президента FIFA Джанни Инфантино. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков в интервью пропагандистским СМИ заявил, что Москва приветствует любые разговоры о возвращении России в мировой футбол.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"То, что по крайней мере появились разговоры по этому поводу, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать", – высказался Дмитрий Песков.

Спикер Кремля традиционно пожаловался на "политизацию спорта", заявив, что российская сборная должна быть полностью восстановлена в правах.

"Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Мы надеемся, что рано или поздно такие обсуждения в FIFA состоятся", – добавил главный рупор Кремля.

Ранее издание Sky News сообщило, что Джанни Инфантино выступил за снятие ограничений с России. По его словам, действующие санкции якобы "ничего не достигли", а лишь "усилили разочарование и ненависть". Кроме того, президент ФИФА выразил намерение изменить правила организации, чтобы страны больше никогда не отстранялись от соревнований из-за действий их политических лидеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг жесткой критике заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международные футбольные турниры. Свой ответ глава МИД опубликовал в соцсети X.

Комментируя инициативу футбольного функционера, Андрей Сибига отметил необратимые потери, которые понесла Украина из-за действий оккупантов.

"679 украинских девочек и мальчиков никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила", — подчеркнул министр, добавив, что агрессия продолжается и ежедневно уносит новые жизни.



