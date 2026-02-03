logo_ukra

Повернення Росії у великий футбол: у Путіна відреагували на "сигнал" від ФІФА
commentss НОВИНИ Всі новини

Повернення Росії у великий футбол: у Путіна відреагували на "сигнал" від ФІФА

Спікер Кремля традиційно поскаржився на "політизацію спорту"

3 лютого 2026, 14:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Москві висловили надію на швидке відновлення прав російських футболістів на міжнародній арені, привітавши нещодавні заяви президента FIFA Джанні Інфантіно. Прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявив, що Москва вітає будь-які розмови про повернення Росії у світовий футбол.

Повернення Росії у великий футбол: у Путіна відреагували на "сигнал" від ФІФА

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Те, що принаймні з'явилися розмови з цього приводу, це, звичайно, добре. Так, ми бачили ці заяви, ми вітаємо їх дійсно. Про це давно час подумати", — висловився Дмитро Пєсков.

Спікер Кремля традиційно поскаржився на "політизацію спорту", заявивши, що російська збірна має бути повністю відновлена у правах.

"Власне, ніколи не потрібно було політизувати ні спорт, ні ідеї олімпізму, ні футбол, тим більше. Ми сподіваємося, що рано чи пізно такі обговорення у FIFA відбудуться", – додав головний рупор Кремля.

Раніше видання Sky News повідомило, що Джанні Інфантіно виступив за зняття обмежень із Росії. За його словами, чинні санкції нібито "нічого не досягли", а лише "підсилили розчарування та ненависть". Крім того, президент ФІФА висловив намір змінити правила організації, щоб країни більше ніколи не уникали змагань через дії їхніх політичних лідерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко критикував заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливе повернення Росії в міжнародні футбольні турніри. Свою відповідь глава МЗС опублікував у соцмережі X.

Коментуючи ініціативу футбольного функціонера, Андрій Сибіга наголосив на незворотних втратах, які зазнала Україна через дії окупантів.

"679 українських дівчаток і хлопчиків ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх убила", — наголосив міністр, додавши, що агресія продовжується і щодня забирає нові життя.




