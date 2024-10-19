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Вперед в прошлое. В РФ возродят спортивные парады времен Сталина

Спортивные парады планируют проводить в Москве на Красной площади

19 октября 2024, 23:05
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Марьян Ощановский

Российский диктатор Владимир Путин поддержал идею возродить спортивные парады на Красной площади.

Вперед в прошлое. В РФ возродят спортивные парады времен Сталина

В России возобновят сталинские парады. Фото из открытых источников

Как известно, такие марши физкультурников регулярно проходили у стен Кремля в годы правления Иосифа Сталина и прекратились после смерти диктатора.

Как сообщают российские медиа, Владимир Путин отметил значимость популяризации спорта. Российский диктатор напомнил, что "одной из главных задач государства является создание широких возможностей для занятий физической культурой, а также развитие доступной спортивной инфраструктуры во всех регионах РФ".

Отмечается, что о необходимости возродить проведение спортивных парадов в Москве Путин уже заявлял в октябре 2023 года.

"Развитие спорта – безусловный приоритет для России. Наша задача – привлечь к систематическим занятиям спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек", — заявлял он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/26628
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