Впервые в России: за что оштрафовали мужчину
НОВОСТИ

Впервые в России: за что оштрафовали мужчину

В России впервые оштрафовали человека не за посты или комментарии, а за лайки под видео на YouTube

9 февраля 2026, 17:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России впервые зафиксировали случай штрафа за лайки под видео на YouTube, которые власти признали "дискредитирующими армию РФ". Соответствующее решение принял суд в Мурманской области , обратило внимание издание Верстка .

Впервые в России: за что оштрафовали мужчину

В России штрафуют за лайки под видео на YouTube

Штраф был назначен гражданину Украины Василию Йовдию. Согласно постановлению суда, мужчина, находясь по месту жительства, заходил в YouTube с мобильного телефона и оставлял "одобрительные реакции в виде лайков" под отдельными видео. Конкретно эти деяния трибунал признал формой публичной дискредитации русской армии.

В решении не указан конкретный перечень роликов, однако известно, что по меньшей мере одно видео было посвящено гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерала Игоря Кириллова. Также в делах указано, что авторами части видео были лица, внесенные российскими властями в реестр так называемых "иноагентов".

Производство против Иовдия открыли после проверки, проведенной сотрудниками пограничного управления ФСБ в селе Алаккурте. В ходе осмотра телефона украинца силовик обнаружил его YouTube-аккаунт, в котором в разделе "понравилось" насчитывалось 139 видео. Именно этот список и послужил основанием для административного дела.

Правозащитники отмечают, что это решение создает опасный прецедент, когда даже пассивная онлайн-реакция в виде ругательства может трактоваться как правонарушение и использоваться для преследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что и живущий в Киеве израильский политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным возможна лишь в одном, сугубо гипотетическом сценарии — после ареста Путина и его заключения в Гааге.
Такое мнение Шейтельман высказал в разговоре с журналисткой Олесей Бацман, отвечая на вопрос, можно ли представить ситуацию, при которой Зеленский и Путин когда-нибудь встретятся и будут говорить напрямую. По словам политтехнолога, единственный возможный формат такой "встречи" — если Путина удастся задержать, арестовать и поместить в камеру в Гааге. И даже в этом случае речь идет не о переговорах, а скорее о символическом жесте со стороны Зеленского, который теоретически мог бы прийти к нему много лет спустя.



Источник: https://kovd--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=198455124&case_uid=ffe25699-b6eb-4c04-a53a-7e1699b5dcbc&delo_id=1500001
