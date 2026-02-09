Впервые в России: за что оштрафовали мужчину

Рубрики
В России впервые зафиксировали случай штрафа за лайки под видео на YouTube, которые власти признали "дискредитирующими армию РФ". Соответствующее решение принял суд в Мурманской области , обратило внимание издание Верстка .
Штраф был назначен гражданину Украины Василию Йовдию. Согласно постановлению суда, мужчина, находясь по месту жительства, заходил в YouTube с мобильного телефона и оставлял "одобрительные реакции в виде лайков" под отдельными видео. Конкретно эти деяния трибунал признал формой публичной дискредитации русской армии.
В решении не указан конкретный перечень роликов, однако известно, что по меньшей мере одно видео было посвящено гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерала Игоря Кириллова. Также в делах указано, что авторами части видео были лица, внесенные российскими властями в реестр так называемых "иноагентов".
Производство против Иовдия открыли после проверки, проведенной сотрудниками пограничного управления ФСБ в селе Алаккурте. В ходе осмотра телефона украинца силовик обнаружил его YouTube-аккаунт, в котором в разделе "понравилось" насчитывалось 139 видео. Именно этот список и послужил основанием для административного дела.
Правозащитники отмечают, что это решение создает опасный прецедент, когда даже пассивная онлайн-реакция в виде ругательства может трактоваться как правонарушение и использоваться для преследования.