Вперше в Росії: за що оштрафували чоловіка

У Росії вперше зафіксували випадок штрафу за лайки під відео на YouTube, які влада визнала такими, що "дискредитують армію РФ". Відповідне рішення ухвалив суд у Мурманській області, звернуло увагу видання Верстка.

Штраф призначили громадянину України Василю Йовдію. Згідно з постановою суду, чоловік, перебуваючи за місцем проживання, заходив у YouTube з мобільного телефону та залишав "схвальні реакції у вигляді лайків" під окремими відео. Саме ці дії суд визнав формою публічної дискредитації російської армії.

У рішенні не зазначено конкретний перелік роликів, однак відомо, що щонайменше одне відео було присвячене загибелі начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ генерала Ігоря Кириллова. Також у матеріалах справи вказано, що авторами частини відео були особи, внесені російською владою до реєстру так званих "іноагентів".

Провадження проти Йовдія відкрили після перевірки, проведеної співробітниками прикордонного управління ФСБ у селі Алаккурті. Під час огляду телефону українця силовик виявив його YouTube-акаунт, у якому в розділі "сподобалося" налічувалося 139 відео. Саме цей список і став підставою для адміністративної справи.

Правозахисники зазначають, що це рішення створює небезпечний прецедент, коли навіть пасивна онлайн-реакція у вигляді лайка може трактуватися як правопорушення та використовуватися для переслідування.



