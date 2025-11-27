logo

Главная Новости Мир Россия Впервые за 60 лет: космос закрылся для России
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые за 60 лет: космос закрылся для России

На космодроме Байконур произошла авария при пуске ракеты «Союз МС-28», из-за чего Россия впервые за 60 лет может потерять возможность отправлять людей в космос

27 ноября 2025, 23:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во время запуска космического корабля "Союз МС-28" на Байконуре 27 ноября произошла масштабная авария. Под стартовым столом обрушилась сервисная кабина – подвижная конструкция, которая используется для обслуживания и подготовки ракеты. Момент обрушения зафиксировали камеры прямой трансляции "Роскосмоса".

Впервые за 60 лет: космос закрылся для России

Отправление людей в космос для России сейчас невозможно

По информации The Insider, повреждена именно платформа (31-я площадка), с которой россия осуществляет все пилотируемые пуски в МКС. Аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин объясняет: в результате инцидента полеты кораблей "Союз" и грузовых "Прогресс" могут быть отложены на неопределенное время.

После испытания ракеты эксперты установили, что часть стартового комплекса буквально вырвало мощным потоком газов из двигателя первой ступени. По данным канала "Юра, прости", космонавты не пострадали, однако сама конструкция нуждается в масштабном ремонте.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров, проанализировав кадры, заявил, что фактически россия с сегодняшнего дня потеряла возможность совершать пилотируемые запуски — такого не случалось с 1961 года.

В "Роскосмосе" признали наличие повреждений ряда элементов стартового стола, но утверждают, что имеют все необходимые детали для восстановления. В настоящее время идет дополнительная оценка состояния платформы и объемов ремонта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский рынок акций испытал самый заметный за последний месяц обвал после того, как президент РФ Владимир Путин в Бишкеке заявил, что Кремль не прекратит войну, пока Украина не "откажется от Донбасса". Он также добавил, что подписание любого соглашения с действующими украинскими властями якобы "юридически невозможно". Об этом сообщает The Moscow Times.



Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/40160
