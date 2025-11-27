Вперше за 60 років: космос закрився для Росії

Під час запуску космічного корабля "Союз МС-28" на Байконурі 27 листопада сталася масштабна аварія. Під стартовим столом обвалилася сервісна кабіна — рухома конструкція, яка використовується для обслуговування та підготовки ракети. Момент обвалення зафіксували камери прямої трансляції "роскосмосу".

Відправлення людей в космос для Росії наразі неможливо

За інформацією The Insider, пошкоджена саме та платформа (31-й майданчик), з якої росія здійснює всі пілотовані пуски до МКС. Аналітик ракетних запусків Георгій Тришкін пояснює: унаслідок інциденту польоти кораблів "Союз" і вантажних "Прогресс" можуть бути відкладені на невизначений час.

Після випробування ракети експерти встановили, що частину стартового комплексу буквально вирвало потужним потоком газів із двигуна першого ступеня. За даними каналу "Юра, прости", космонавти не постраждали, однак сама конструкція потребує масштабного ремонту.

Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров, проаналізувавши кадри, заявив, що фактично росія від сьогодні втратила можливість здійснювати пілотовані запуски — такого не траплялося з 1961 року.

У "роскосмосі" визнали наявність пошкоджень низки елементів стартового стола, але стверджують, що мають усі необхідні деталі для відновлення. Наразі триває додаткова оцінка стану платформи і обсягів ремонту.

