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Время Байденов, Шольцев и Макронов прошло: В Госдуме рассказали о будущем мира

В Госдуме заявили, что пришло время политиков, которые в первую очередь думают об интересах своих стран

сегодня, 13:57
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Ткачик Олеся

Как заявил глава Госдумы страны-агрессора России Вячеслав Володин, время таких лидеров, как Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, ушло. По его мнению, настало время политиков, которые думают о своих странах и экономиках.

Время Байденов, Шольцев и Макронов прошло: В Госдуме рассказали о будущем мира

Вячеслав Володин

"Время Байденов, Шольцев, Макронов ушло. Пришло время тех политиков, которые думают о своих странах, о национальных экономиках, об их развитии не в ущерб кому‑то, а в первую очередь во благо своих народов", — сказал Володин.

Таким образом он прокомментировал политику ограничений со стороны западных лидеров.

Он добавил, что, например, Москва и Сараево строят отношения, которые предусматривают взаимное уважение, невмешательство в дела других государств.

По его словам, стороны также делают все, чтобы "как можно быстрее пришло то время, когда Евросоюз перестанет быть тюрьмой народов европейских стран и каждая европейская страна сможет себя реализовать".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ обрадовались победе Дональда Трампа на президентских выборах в США и ожидают, что смогут с ним договориться о прекращении войны в Украине, но на своих условиях. При этом, в Кремле даже хотят сделать Украину частью большой сделки и выторговать у Трампа больше уступок.

Также "Комментарии" рассказывали, что Украине следует сосредоточиться на том, что именно она может предложить Трампу, но это должны быть конкретные и практические предложения. Как говорят эксперты, он предприниматель, человек, считающий все на калькуляторе, четко и ясно понимающий, что он заработает или не заработает и от чего. Поэтому сегодня главная задача украинской власти — дать ему очень-очень конкретные предложения, на которых он может заработать.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/11/07/24332665.shtml?updated
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