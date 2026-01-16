Жилищный кризис в стране-агрессоре приобрел системный характер: почти каждый четвертый многоквартирный дом нуждается в капитальном ремонте, тогда как государственные программы поддержки фактически свернуты. Об этом свидетельствуют данные службы внешней разведки.

Жизнь в РФ. Фото: из открытых источников

По имеющейся информации, в России насчитывается около 239 тысяч жилых построек с износом более 40%, что делает их эксплуатацию опасной. Еще 9,3% жилого фонда – примерно 88 тысяч домов – официально признаны старыми или аварийными, где существует реальная угроза оползней.

Самая острая ситуация сложилась в северных регионах, фактически оставленных без поддержки государства. В Якутии проблемным считается 46% жилья, в Архангельской области разрушено 31% фонда, а в Коми и Ямале уровень аварийности достигает около 30%.

Для комплексного решения проблемы требуется не менее 2 трлн рублей, однако в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено лишь 160 млрд. Из-за приоритета военных расходов программа расселения аварийного жилья приостановлена, а в 12 регионах ее выполнение полностью провалено. В конце 2025 года российский Минстрой предложил отложить реализацию программы до сентября 2028 года, параллельно пересмотрев критерии аварийности. Это может позволить признавать опасные дома "пригодными" и перевести расходы на самих жильцов.

Кризис охватил и первичный рынок жилья. После упразднения льготной ипотеки продажи упали на 26%, а запуск новых строительных проектов сократился на 12%. Застройщики массово задерживают сдачу объектов, что лишь подчеркивает упадок отрасли на фоне роста налогов и дорогостоящих кредитов.

