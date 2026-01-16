Всі гроші пішли на війну: з якою новою проблемою зіштовхнулася РФ

Житлова криза в країні-агресорі набула системного характеру: майже кожен четвертий багатоквартирний будинок потребує капітального ремонту, тоді як державні програми підтримки фактично згорнуті. Про це свідчать дані Служби зовнішньої розвідки.

Життя в РФ. Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, в Росії налічується близько 239 тисяч житлових будівель зі зношеністю понад 40%, що робить їх експлуатацію небезпечною. Ще 9,3% житлового фонду – приблизно 88 тисяч будинків – офіційно визнані старими або аварійними, де існує реальна загроза обвалів.

Найгостріша ситуація склалася у північних регіонах, які фактично залишені без підтримки держави. У Якутії проблемним вважається 46% житла, в Архангельській області зруйновано 31% фонду, а в Комі та на Ямалі рівень аварійності сягає близько 30%.

Для комплексного розв’язання проблеми потрібно щонайменше 2 трлн рублів, однак у федеральному бюджеті на ці цілі передбачено лише 160 млрд. Через пріоритет військових витрат програму розселення аварійного житла призупинено, а в 12 регіонах її виконання повністю провалене. Наприкінці 2025 року російський Мінбуд запропонував відкласти реалізацію програми до вересня 2028-го, паралельно переглянувши критерії аварійності. Це може дозволити визнавати небезпечні будинки "придатними" та перекласти витрати на самих мешканців.

Криза охопила й первинний ринок житла. Після скасування пільгової іпотеки продажі впали на 26%, а запуск нових будівельних проєктів скоротився на 12%. Забудовники масово затримують здачу об’єктів, що лише підкреслює занепад галузі на тлі зростання податків і дорогих кредитів.

