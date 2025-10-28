logo

Главная Новости Мир Россия "Все идет по плану": Путин попросил передать от него сообщение Ким Чен Ыну
commentss НОВОСТИ Все новости

"Все идет по плану": Путин попросил передать от него сообщение Ким Чен Ыну

Владимир Путин сделал заявление об отношениях с КНДР

28 октября 2025, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Хозяин Кремля Владимир Путин попросил министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэя передать лидеру ее страны Ким Чен Ыну, что в двусторонних отношениях "все идет по плану". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

"Все идет по плану": Путин попросил передать от него сообщение Ким Чен Ыну

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы подробно обсудили в Пекине наши отношения и перспективы развития", — заявил Путин Чхве, имея в виду переговоры с Кимом во время их совместного участия в праздновании в столице Китая в начале сентября 80-й годовщины завершения Второй мировой войны в Азии.

"Все идет по плану. Пожалуйста, передайте ему (Киму) мои наилучшие пожелания", — сказал диктатор.

Путин и Ким Чен Ын в прошлом году подписали договор о стратегическом партнерстве, который включает пакт о взаимной обороне, на основании которого Северная Корея направила в Россию солдат, ракеты, оружие и боеприпасы для поддержки российской войны против Украины.

Точное количество войск Пхеньян не раскрывает, однако Украина и Южная Корея оценивают, что по указанию северокорейского диктатора в РФ отправлено более 10 000 военнослужащих. Все они привлечены Москвой для продолжения войны в Украине. За это КНДР получает экономическую и военно-техническую помощь со стороны России.

Разведывательное агентство Южной Кореи в сентябре подсчитало, что в боях погибло около 2000 северокорейских солдат.

Как пишет Reuters, также Чхве в Москве встретилась с главой российского МИД Сергеем Лавровым, с которым обсудила двусторонние отношения и региональную динамику в Азии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что "охотно" встретился бы с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Свое заявление глава Белого дома сделал во время своего турне по странам Азии. 




Источник: https://www.reuters.com/world/china/putin-says-everything-going-plan-with-north-korea-2025-10-27
