"Все йде за планом": Путін попросив передати від нього повідомлення Кім Чен Ину

Хазяїн Кремля Володимир Путін попросив міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуея передати лідерові її країни Кім Чен Ину, що у двосторонніх відносинах "все йде за планом". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Ми докладно обговорили в Пекіні наші відносини та перспективи розвитку", — заявив Путін Чхве, маючи на увазі переговори з Кімом під час їхньої спільної участі у святкуванні в столиці Китаю на початку вересня 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Азії.

"Все йде за планом. Будь ласка, передайте йому (Кіму) мої найкращі побажання", — сказав диктатор.

Путін і Кім Чен Ин минулого року підписали договір про стратегічне партнерство, який включає пакт про взаємну оборону, на підставі якого Північна Корея направила до Росії солдатів, ракети, зброю та боєприпаси для підтримки російської війни проти України.

Точну кількість військ Пхеньян не розкриває, проте Україна та Південна Корея оцінюють, що за вказівкою північнокорейського диктатора до РФ відправлено понад 10 тисяч військовослужбовців. Усіх залучено Москвою для продовження війни в Україні. За це КНДР отримує економічну та військово-технічну допомогу з боку Росії.

Розвідувальне агентство Південної Кореї у вересні підрахувало, що у боях загинуло близько 2000 північнокорейських солдатів.

Як пише Reuters, також Чхве в Москві зустрілася з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, з яким обговорила двосторонні відносини та регіональну динаміку в Азії.

