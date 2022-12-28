Все идет по плану: в РФ пьяный чмобик убил своего командира

В Челябинской области России пьяный "чмобик" до смерти избил своего командира. Как сообщает издание "Медуза", инцидент произошел 23 декабря. В тот день мобилизованный старший сержант в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш напал на капитана.

Мобилизованные в РФ. Фото: из открытых источников

По информации издания, оба военнослужащих были мобилизованными. От полученных травм командир скончался на месте. Медикам не удалось спасти российского командира.

Возбуждено уголовное дело по статье о "насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации". Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет заключения. Магнитогорский гарнизонный военный суд взял подозреваемого под стражу на два месяца.

Отметим, 21 сентября российский диктатор Путин объявил частичную мобилизацию в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

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