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Все идет по плану: в РФ пьяный чмобик убил своего командира

Смертельная для капитана драка произошла в купе штабного вагона воинского эшелона

сегодня, 13:10
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Автор:

Кравцев Сергей

В Челябинской области России пьяный "чмобик" до смерти избил своего командира. Как сообщает издание "Медуза", инцидент произошел 23 декабря. В тот день мобилизованный старший сержант в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш напал на капитана.

Все идет по плану: в РФ пьяный чмобик убил своего командира

Мобилизованные в РФ. Фото: из открытых источников

По информации издания, оба военнослужащих были мобилизованными. От полученных травм командир скончался на месте. Медикам не удалось спасти российского командира. 

Возбуждено уголовное дело по статье о "насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации". Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет заключения. Магнитогорский гарнизонный военный суд взял подозреваемого под стражу на два месяца.

Отметим, 21 сентября российский диктатор Путин объявил частичную мобилизацию в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ запрещает поставки нефти поставлять нефть присоединившимся к ценовому эмбарго странам. Тем временем украинская власть пытается снизить риски новых ударов по нашей энергосистеме, принимая разнообразные решения, но предупреждая, что угроза массовых ракетных ударов остается. Какие главные энергетические итоги уходящего года – для Украины и России? Чего можно ожидать в новом году? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/meduzalive/75988
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Обсуждения

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сегодня, 13:16

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