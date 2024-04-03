Все из-за денег: сын российского певца отрекся от отца, потому что санкции мешают ему жить

Поклонника Путина Олега Газманова не признают в цивилизованных странах и откровенно смеются над его пиаром на российской войне. Постепенно от него начинает отвлекаться даже семья.

Филипп Газманов и Олег Газманов (фото из открытых источников)

Например, в российских СМИ опубликована новость о том, что средний из детей исполнителя, Филипп, официально отказался от фамилии Газманов. Филипп взял девичью фамилию матери — Муравьев, о чем уже появилась информация в Едином государственном реестре юрлиц РФ.

Причина в том, что Филипп Газманов не захотел носить фамилию отца, проста: он не разделяет пропагандистские взгляды певца, неудовлетворительная репутация за рубежом не дает развиваться бизнесу молодого предпринимателя. Олег Газманов находится в международном розыске и под санкциями Евросоюза из-за поддержки войны в Украине.

При этом, Филипп Газманов – не является биологическим сыном Олега Газманова. Его мама, Марина Муравьева, была беременной и замужем за другим мужчиной, когда познакомилась с певцом. Вскоре женщина развелась, и из роддома ее и приемного сына встречал уже Олег Газманов.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что еще один российский певец заявил о готовности идти на войну . Российский певец, поддержавший войну Путина в Украине, заявил, что готов ехать на войну в Украину, если этого потребует от него его страна. Но сегодня, по его словам, он полезен тем, что поет и выступает для окупантов. Такое заявление музыкант сделал в программе "Жизнь и судьба".

Кроме того, Газманов отреагировал на санкции, которые против него ввели в разных странах мира. Газманов похвастался, что российский люд продолжает его обожать и готов ходить на его концерты. Но "марионеточное правительство" его не пускает.

