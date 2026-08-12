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Все очень плохо: откуда Россия начала импортировать бензин

Москва была вынуждена искать горючее за рубежом после сокращения работы российских НПЗ - импорт осуществляют по сложным схемам через третьи страны

12 августа 2026, 10:12
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Кравцев Сергей

Россия начала импортировать бензин из Индии на фоне дефицита топлива, который возник после серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Bloomberg.

Все очень плохо: откуда Россия начала импортировать бензин

АЗС в РФ. Фото: из открытых источников

По данным агентства, первая партия индийского бензина прибыла в Россию 5 августа. Поставщиком стала компания Nayara Energy, одним из акционеров которой является российская "Роснефть".

Поставки организованы по сложной логистической схеме. Топливо перевозят судами, связанными с российскими структурами, причем часть груза перегружается у берегов Египта. Такой маршрут позволяет доставлять индийский бензин в Россию, несмотря на существующие ограничения и сложности с прямыми поставками.

Один из российских танкеров, согласно данным Bloomberg, загрузил около 42 тысяч тонн бензина на НПЗ в индийском Вадинаре 18 июня. Затем топливо перегрузили на другое судно в египетском порту Дамиетта, после чего оно отправилось в Россию.

Аналитики считают, что сама необходимость подобных поставок свидетельствует о серьезных проблемах российского топливного рынка. По оценке EA Analytics, в июле российские нефтеперерабатывающие предприятия перерабатывали около 3,6 млн баррелей нефти в сутки – примерно на треть меньше обычного сезонного уровня.

Ситуацию усугубляют украинские атаки. Только на прошлой неделе удары пришлись по пяти российским НПЗ, а в начале этой недели были поражены еще как минимум два предприятия.

Чтобы компенсировать внутренний дефицит, Москва уже ограничила экспорт бензина и дизельного топлива, пытаясь сохранить необходимые объемы для собственного рынка.

По данным Kpler, зафиксировано несколько подобных поставок индийского горючего. Это может означать, что импорт станет не разовой операцией, а частью новой схемы снабжения российского рынка.

Таким образом, удары по нефтепереработке начинают создавать для Москвы проблему уже не только в вопросе ремонта поврежденных заводов, но и с непосредственным обеспечением российского внутреннего рынка топливом.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-12/russia-turns-to-india-for-gasoline-as-ukraine-pummels-refineries?srnd=homepage-europe
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