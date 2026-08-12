Все дуже погано: звідки Росія почала імпортувати бензин

Росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі дефіциту палива, який виник після серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Bloomberg.

АЗС у РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, перша партія індійського бензину прибула до Росії 5 серпня. Постачальником стала компанія Nayara Energy, одним із акціонерів якої є російська "Роснефть".

Постачання організовано за складною логістичною схемою. Паливо перевозять суднами, пов'язаними з російськими структурами, причому частина вантажу перевантажується біля берегів Єгипту. Такий маршрут дозволяє доставляти індійський бензин до Росії, незважаючи на існуючі обмеження та складності з прямим постачанням.

Один із російських танкерів, за даними Bloomberg, завантажив близько 42 тисяч тонн бензину на НПЗ в індійському Вадинарі 18 червня. Потім паливо перевантажили на інше судно в єгипетському порту Дамієтта, після чого воно вирушило до Росії.

Аналітики вважають, що сама необхідність таких поставок свідчить про серйозні проблеми російського паливного ринку. За оцінкою EA Analytics, у липні російські нафтопереробні підприємства переробляли близько 3,6 млн барелів нафти на добу – приблизно на третину менше від звичайного сезонного рівня.

Ситуацію посилюють українські атаки. Лише минулого тижня удари припали по п'ятьох російських НПЗ, а на початку цього тижня були вражені ще як мінімум два підприємства.

Щоб компенсувати внутрішній дефіцит, Москва вже обмежила експорт бензину та дизельного палива, намагаючись зберегти необхідні обсяги для власного ринку.

За даними Kpler, зафіксовано кілька подібних постачань індійського пального. Це може означати, що імпорт стане не одноразовою операцією, а частиною нової схеми постачання російського ринку.

Таким чином, удари по нафтопереробці починають створювати для Москви проблему вже не лише у питанні ремонту пошкоджених заводів, а й із безпосереднім забезпеченням російського внутрішнього ринку паливом.

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