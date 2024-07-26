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Все очень плохо: почему Путин решил отказаться от парада военных кораблей в Петербурге

Кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля 2024 года, отменен из-за проблем безопасности

сегодня, 14:17
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Кравцев Сергей

После вторжения в Украину российские власти вынуждены отменять публичные мероприятия. В этом году не будет прохода кораблей к Кронштадту. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Все очень плохо: почему Путин решил отказаться от парада военных кораблей в Петербурге

Парад военных кораблей в Петербурге. Фото: из открытых источников

Минобороны Британии отмечает, день ВМФ России – ежегодная демонстрация морской мощи России, призванная прославлять Военно-морской флот Российской Федерации. Несмотря на популярность в 1970-х годах, мероприятие было отменено в 1980 году до 2017 года, когда Владимир Путин восстановил его как государственный праздник.

По информации британской разведки, хотя празднования проходят по всей России, главное событие проходит в Санкт-Петербурге, где российские корабли проходят по Неве к Кронштадтской военно-морской базе. Однако в этом году сообщения указывают на то, что кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля 2024 года, отменен из-за проблем безопасности.

"Это не первый случай отмены мероприятий с момента вторжения России в Украину. Тем не менее, это самое громкое отмененное мероприятие, которое подчеркивает растущую тенденцию к тому, что Россия не может гарантировать защиту своих сил", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (X).




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1816768039594979499
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