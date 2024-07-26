Все очень плохо: почему Путин решил отказаться от парада военных кораблей в Петербурге

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Кравцев Сергей
После вторжения в Украину российские власти вынуждены отменять публичные мероприятия. В этом году не будет прохода кораблей к Кронштадту. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Парад военных кораблей в Петербурге. Фото: из открытых источников
Минобороны Британии отмечает, день ВМФ России – ежегодная демонстрация морской мощи России, призванная прославлять Военно-морской флот Российской Федерации. Несмотря на популярность в 1970-х годах, мероприятие было отменено в 1980 году до 2017 года, когда Владимир Путин восстановил его как государственный праздник.
По информации британской разведки, хотя празднования проходят по всей России, главное событие проходит в Санкт-Петербурге, где российские корабли проходят по Неве к Кронштадтской военно-морской базе. Однако в этом году сообщения указывают на то, что кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля 2024 года, отменен из-за проблем безопасности.
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Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (X).
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