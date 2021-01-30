Все под колпаком: в Telegram появилась база данных российских правоохранителей

После акций 23 января в мессенджере Telegram появился канал с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвовавших в задержаниях. На "слив" личной информации силовиков в сети обратила внимание газета "Коммерсантъ".

Личные данные российских полицейских стали известны

Для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных, объясняют эксперты. Среди публикуемой информации — имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках.

В Госдуме уже заявили, что публикация личной информации может угрожать безопасности правоохранителей и их близких.

Как сообщало издание "Комментарии", протестующие в Гонконге отслеживали перемещения полиции через мобильное приложение. Приложение, которое отслеживало местонахождение полицейских патрулей в Гонконге, было доступно на смартфонах Apple, несмотря на сомнения фирмы относительно его потенциального использования.

Apple заявила, что приложение HKmap Live, созданное из краудсорсинга, который также отслеживает использование правоохранителями слезоточивого газа, запрещен, потому что он разрешает и поощряет незаконную деятельность. Кроме того, приложение уже было доступно в Google Play.

Также издание "Комментарии" рассказало, что Amazon поможет отслеживать несознательных сотрудников. Компания планирует продавать компаниям технологию, которая поможет определять, когда сотрудники не носят маски для лица и не дистанцируются от окружающих.

Помимо пандемии, технологию можно также использовать для отслеживания соблюдения других правил на рабочем месте или для мониторинга населения — например, для проверки количества покупателей, стоящих в очереди в магазине.

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