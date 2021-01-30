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Все под колпаком: в Telegram появилась база данных российских правоохранителей

Многие российские правоохранители оказались занесенными в базу данных, которая содержит всю их личную информацию

сегодня, 15:15
Автор:

Павел Зинченко

После акций 23 января в мессенджере Telegram появился канал с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвовавших в задержаниях. На "слив" личной информации силовиков в сети обратила внимание газета "Коммерсантъ".

Все под колпаком: в Telegram появилась база данных российских правоохранителей

Личные данные российских полицейских стали известны

Для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных, объясняют эксперты. Среди публикуемой информации — имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках.

В Госдуме уже заявили, что публикация личной информации может угрожать безопасности правоохранителей и их близких.

Как сообщало издание "Комментарии", протестующие в Гонконге отслеживали перемещения полиции через мобильное приложениеПриложение, которое отслеживало местонахождение полицейских патрулей в Гонконге, было доступно на смартфонах Apple, несмотря на сомнения фирмы относительно его потенциального использования.

Apple заявила, что приложение HKmap Live, созданное из краудсорсинга, который также отслеживает использование правоохранителями слезоточивого газа, запрещен, потому что он разрешает и поощряет незаконную деятельность.  Кроме того, приложение уже было доступно в Google Play.

Также издание "Комментарии" рассказало, что Amazon поможет отслеживать несознательных сотрудников. Компания планирует продавать компаниям технологию, которая поможет определять, когда сотрудники не носят маски для лица и не дистанцируются от окружающих.

Помимо пандемии, технологию можно также использовать для отслеживания соблюдения других правил на рабочем месте или для мониторинга населения — например, для проверки количества покупателей, стоящих в очереди в магазине.


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Источник: https://uainfo.org/blognews/1612006716-v-telegram-poyavilsya-kanal-sobirayushchiy-dannye-o-rossiyskih-silovikah.html
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