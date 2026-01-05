Экономические проблемы России, связанные с западными санкциями и огромными расходами на войну, привели к значительному дефициту бюджета. Поэтому страна не имеет средств даже на реализацию важных социальных программ, в частности на расселение граждан из аварийного жилья.

Фото: из открытых источников

Согласно сообщению Центра противодействия дезинформации, российские чиновники подтвердили, что из-за нехватки бюджетных средств, вызванной военными расходами, остановлена общероссийская программа расселения. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Андрей Гурулев, объяснив, что финансирование отсутствовало из-за последствий войны против Украины.

Таким образом, представители российских властей прямо признают, что власти Кремля готовы экономить на обеспечении безопасности и благосостояния собственных граждан, чтобы не сокращать расходы на войну. Это открыто свидетельствует о приоритетах Кремля: обеспечение военных амбиций гораздо важнее социальных потребностей.

Программа, которая должна обеспечить новым жильем около 350 тысяч россиян за пять лет, фактически была приостановлена. За это время российские власти вложили огромные суммы в разрушение украинских городов, вместо того чтобы обеспечить жильем своих граждан.

Свертывание программы показывает, что власти России больше не пытаются скрывать реальное положение дел в стране. Если в начале полномасштабной войны российская пропаганда убеждала граждан, что хватит денег на все, то сегодня риторика изменилась. Теперь россиянам открыто предлагают "потерпеть", а ресурсы страны тратятся в основном на войну.

