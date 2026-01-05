logo_ukra

Все витратили на вбивства: росіян прямо поставили перед страшним фактом
commentss НОВИНИ Всі новини

Все витратили на вбивства: росіян прямо поставили перед страшним фактом

У Росії припинили програму переселення з аварійного житла через дефіцит бюджету, спричинений війною проти України

5 січня 2026, 10:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Економічні проблеми Росії, поєднані із західними санкціями та величезними витратами на війну, призвели до значного дефіциту бюджету. Через це країна не має коштів навіть на реалізацію важливих соціальних програм, зокрема на розселення громадян з аварійного житла.

Все витратили на вбивства: росіян прямо поставили перед страшним фактом

Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленням Центру протидії дезінформації, російські чиновники підтвердили, що через брак бюджетних коштів, викликаний військовими витратами, зупинено загальноросійську програму розселення. Відповідну заяву зробив депутат Держдуми Андрій Гурульов, пояснивши, що фінансування було відсутнє через наслідки війни проти України.

Таким чином, представники російської влади прямо визнають, що влада Кремля готова економити на забезпеченні безпеки і добробуту власних громадян, щоб не скорочувати витрати на війну. Це відкрито свідчить про пріоритети Кремля: забезпечення військових амбіцій набагато важливіше за соціальні потреби.

Програма, яка мала забезпечити новим житлом близько 350 тисяч росіян за п'ять років, фактично була припинена. За цей час російська влада вклала величезні суми в руйнування українських міст, замість того, щоб забезпечити житлом своїх громадян.

Згортання програми показує, що влада Росії більше не намагається приховувати реальний стан речей у країні. Якщо на початку повномасштабної війни російська пропаганда переконувала громадян, що фінансів вистачить на все, то сьогодні риторика змінилася. Тепер росіянам відкрито пропонують "потерпіти", а ресурси країни витрачаються здебільшого на війну.

