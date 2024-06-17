Все ради денег: российский певец, не поддержавший "СВО" Кремля, тайно вернулся в РФ

Российский исполнитель Валерий Меладзе , публично не осуждающий полномасштабную войну РФ в Украине, но проживающий в Испании, приехал в Москву, чтобы заработать денег.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

Как информирует РосСМИ Mash , звезда тайно вернулась в Москву, чтобы выступить на корпоративе за 12 миллионов рублей.

Информаторы издания увидели певца в ресторане грузинской кухни на Рублевском шоссе. Он ужинал. При этом теперь артист много гастролирует за границей, недавно выступал в Соединенных Штатах, но в РФ концертов не дает.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться. Звездный исполнитель Валерий Меладзе теперь находится на отдыхе в Куршевеле. Именно на этом курорте его "поймали" представители медиа "Украинская правда" и стали задавать вопросы о войне в Украине.

Но певец испугался высказать свое мнение на камеру. Однако представитель СМИ продолжал повторять свои неудобные для певца вопросы. В это время Валерий Шотович отозвал репортера подальше от камер с репликой: "Идемте, я вам все расскажу". Репортер удалился с ним, при этом операторы продолжили их снимать. После этого старший сын исполнителя Константин пытался прикрыть отца от камеры, а жена Меладзе – Альбина Джанабаева – пыталась унести его от репортеров, также закрывая собой.

Важно, что в Куршевеле отдыхала и супруга одного из заместителей министра обороны России Сергея Шойгу. Светлана Иванова совершала прогулку по Куршевелю в штанах, кофте и шубе. Еще у россиянки была в руках сумочка Hermes, стоимость которой начинается от 8 тысяч долларов (более 294 тысяч гривен).

