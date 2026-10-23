Все стало на свои места: в США раскрыли, зачем на самом деле Кремлю переговоры с Трампом

Россия может использовать переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа не столько для прекращения войны в Украине, сколько для получения экономических уступок и укрепления собственных военных возможностей. Такой вывод содержится в отчёте американского Института изучения войны (ISW) от 22 октября.

Кремль. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, представители Кремля пытались представить встречу российского правителя Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Виткоффом 21 октября как свидетельство готовности Москвы к содержательному диалогу. Однако заявления российских чиновников одновременно указывают на заинтересованность в восстановлении экономических связей с Вашингтоном.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что стороны договорились расширять российско-американское экономическое сотрудничество и продолжать контакты. При этом источник, близкий к российскому МИД, рассказал изданию Verstka, что Кремль уже более полутора лет пытается склонить администрацию Трампа на свою сторону.

Другой российский чиновник, по данным Verstka, заявил, что в Москве не рассчитывают на быстрое разрешение конфликта благодаря переговорам, но надеются получить экономические уступки, которые позволят увеличить государственные доходы и сохранить ресурсы для продолжения войны.

Дополнительные вопросы вызвало заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, Путин не представил Виткоффу конкретного российского мирного предложения и не определял состав делегации для возможной трёхсторонней встречи с участием Украины, США и России.

В то же время представители российской Госдумы выражали сомнения в возможности завершения войны путём переговоров и выступали против замораживания нынешней линии фронта. Некоторые российские политики прямо призывали усиливать военное давление на Киев.

ISW считает подобную риторику частью прежней переговорной тактики Москвы: убеждать Запад, что Украина якобы не сможет продолжать сопротивление и должна пойти на уступки.

По оценке Института, Кремль может стремиться выиграть время, продолжая добиваться своих целей военным путём. При этом реальные намерения российской стороны остаются предметом анализа, а получение экономических уступок от США пока не означает, что Вашингтон согласился на подобные условия.

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