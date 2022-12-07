Всеми имеющимися средствами: Путин сделал новое заявление о борьбе за национальные интересы России

7 декабря глава Кремля заявил, что Россия продолжит бороться за свои национальные интересы. Соответствующее заявление Владимир Путин сделал во время онлайн-заседания совета по правам человека. Об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин пригрозил, что если мирные средства не помогут ему бороться за национальные интересы России, то он применит "все имеющиеся" средства.

"Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы – сначала мирными средствами, но если это не поможет – всеми имеющимися", – заявил президент РФ.

Кроме того, традиционно глава Кремля посетовал, что международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, решится ли Путин на вторую волну мобилизации в России . Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские власти, несмотря на официальные возражения, предположительно, готовятся ко второй волне мобилизации. Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отмечает, что никаких особых успехов с начала мобилизации российская армия и ее прокси не смогли продемонстрировать. Продвижение в районе Бахмута, где противник положил тысячи своих солдат, составило считанные километры. Поэтому, констатирует он, вопрос второй волны мобилизации в РФ витает в воздухе. И, вероятнее всего, Кремль на это пойдет. Впрочем, продолжает он, первая волна мобилизации не отразилась серьезно по рейтингу путинского режима. По его мнению, мобилизовав дополнительные ресурсы, страна-агрессор еще раз попытается взять количеством (то, что мы наблюдаем сейчас под Бахмутом, под Авдеевкой). Останавливаться путинский режим, похоже, не намерен.

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