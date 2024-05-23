Вслед за Финляндией и Литвой у РФ появились претензии к границе с Эстонией

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Марьян Ощановский
Российские пограничники убрали 24 из 50 буев, установленных сотрудниками пограничной службы Эстонии для обозначения территориальных вод на реке Нарва.
Россия имеет претензии к речной границе с Эстонией. Фото из открытых источников
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония будет реагировать на инцидент "трезво и взвешенно". По ее словам, Россия использует проблемы на границе для страха и беспокойства.
Сообщается, что граница по реке Нарви стала предметом спора в начале 2024 года, когда РФ заявила, что не согласна с расположением половины из 250 буев, установленных Эстонией.
Следует отметить, что демаркация речной границы между РФ и Эстонией произошла на фоне скандала, связанного с опубликованным недавно постановлением российского правительства о расширении территориальных вод РФ в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.
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