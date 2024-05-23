Вслед за Финляндией и Литвой у РФ появились претензии к границе с Эстонией

Российские пограничники убрали 24 из 50 буев, установленных сотрудниками пограничной службы Эстонии для обозначения территориальных вод на реке Нарва.

Россия имеет претензии к речной границе с Эстонией. Фото из открытых источников

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония будет реагировать на инцидент "трезво и взвешенно". По ее словам, Россия использует проблемы на границе для страха и беспокойства.

Сообщается, что граница по реке Нарви стала предметом спора в начале 2024 года, когда РФ заявила, что не согласна с расположением половины из 250 буев, установленных Эстонией.

"Каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве пограничные буи. Русло со временем меняется, поэтому мы пересматриваем разметку. Если до 2022 года установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то теперь Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно мест размещения буев", – заявил начальник пограничного управления Эрик Пургель.

Следует отметить, что демаркация речной границы между РФ и Эстонией произошла на фоне скандала, связанного с опубликованным недавно постановлением российского правительства о расширении территориальных вод РФ в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.