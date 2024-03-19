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Вспомнил свои украинские корни: российский актер привез на оккупированное Запорожье гуманитарку оккупантов

Джигурда отметился новой "бредом" о своих корнях.

19 марта 2024, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Кремле продолжают привлекать к командировкам на линию фронта в Украине своих знаменитостей, чтобы наверняка делать популярными российских военных преступников. Среди "звезд", отличившихся на временно оккупированных территориях, появилась и низкопробная знаменитость, как Никита Джигурда .

Вспомнил свои украинские корни: российский актер привез на оккупированное Запорожье гуманитарку оккупантов

Никита Джигурда (фото из открытых источников)

Этот артист, чья провокаторская карьера еще существует благодаря заказам федеральных каналов, с 2014 года восхваляет агрессорские действия Путина и присутствует на всех пропагандистских телешоу в РФ.

В этот раз Джигурда побывал в Запорожской области. Знаменитость прибыла в Украину, из-за оккупированной части Донбасса. Конечный пункт его путешествия – Запорожская область.

Там Джигурда занялся спекуляциями, что его фамилия будто имеет "запорожские корни".

"Мы привезли (оккупантам – ред.) гуманитарку, коптеры, а потом приехали сюда, потому что фамилия Джигурда уходит корнями Запорожской Сечи... Чернигов. Я не мог сюда не приехать", — выразился он, давая комментарий пропагандистам.

При этом, миф о своем казацком происхождении российская "знаменитость" озвучивает уже давно и успешно – в РФ в эти чепухи верят и даже внесли этот бред в биографию артиста.

Но Никита Джигурда родился в Киеве, дальше покинул Родину, работая на путинский режим.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский актер в неадекватном состоянии устроил погром в клубе. На днях он был инициатором погрома в одном из клубов букмекерской компании "Лига Ставок". Судя по записям с камер наблюдения, у эпатажного артиста случилась большая ставка, по этому поводу он начал безобразничать в клубе: выкрикивал, бегал залом, вылез на стол и падал из него, цеплялся к работникам клуба. Как информируют российские СМИ, несмотря на проделки актера, выигрыш ему выплатили в полном размере.



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