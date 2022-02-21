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Встреча Байдена и Путина пока не планируется: Кремль сделал заявление

Песков прокомментировал возможную встречу Байдена с Путиным

сегодня, 11:57
Автор:

Карина Ожерельева
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В Кремле сделали заявление по поводу саммита президентов США и России, сообщив, что встреча Путина и Байдена пока не планируется. Такое заявление сделал во время брифинга спикер президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает Интерфакс.

Встреча Байдена и Путина пока не планируется: Кремль сделал заявление

Джо Байден и Владимир Путин - фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, Кремль пока не имеет конкретных планов по встрече Путина и Байдена. Представитель Кремля сообщил, что сейчас планируется только встреча главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контакты министров России и Франции", — отметил Песков.

Как сообщали ранее "Комментарии", лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин пришли к согласию принять участие в саммите по обсуждению "безопасности и стабильности в Европе". В ходе встречи ключевой темой должно стать обсуждение прекращения огня на украинском Донбассе и сдерживание Кремля от вторжения. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о проведении такого саммита, уточнив, что он может не состояться, если России отвергнет дипломатию и все же вторгнется в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба озвучил позицию Украины по поводу возможного саммита Байдена и Путина. Официальный Киев однозначно поддерживает предстоящий саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина по поводу ситуации с безопасностью в Европе и, в частности, в Украине. Дмитрий Кулеба рассказал, что об идее провести саммит Байден-Путин он узнал от госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым в эту ночь состоялся разговор.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/823365
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