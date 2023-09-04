По итогам встречи президента России Владимира Путин с президентом Турции Реджепом Эрдоганом не будет подписано никаких важных документов. Российская сторона не собирается ничего подписывать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Никаких документов по итогам встречи Путина и Эрдогана подписывать не планируется", — заявил главный рупор Кремля.

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Отметим, ранее же после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтриговал, что объявит "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении". Правда подробностей никаких не раскрыл.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня проходит анонсированная намного раньше встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президенты встречаются в Сочи. Уже известно, что кроме ситуации с зерновым соглашением, попранным РФ в июле, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, региональные проблемы, российско-украинскую войну, вероятность новых обменов пленными между нашей страной и государством-агрессором. Незадолго до этой встречи стало известно, что ООН готова идти на уступки РФ, в том числе, переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, размораживание активов российских компаний. Каковы ожидания от переговоров лидеров Турции и РФ? Есть ли шанс на реанимацию зернового соглашения? Стоит ли это делать, идя на уступки Кремлю? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился як экспертам.



