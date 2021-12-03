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Встреча Путина и Байдена: как идет подготовка к разговору

Переговоры важны ввиду того, что США и Россия разошлись во многих вопросах, в том числе касающихся Украины

сегодня, 12:19
Автор:

Карина Ожерельева
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Продолжается работа по организации видеозвонка между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Джо Байденом. Это объявили в Кремле в пятницу, 3 декабря, день спустя после встречи их высокопоставленных дипломатов для обсуждения кризиса в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Встреча Путина и Байдена: как идет подготовка к разговору

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встречаются на саммите США и России в Вилла Ла Гранж в Женеве - Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиции России и Соединенных Штатов разошлись во многих вопросах после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на переговорах в Стокгольме.

Блинкен предупредил Москву о "серьезных расходах", которые Россия заплатит, если вторгнется в Украину, призывая Лаврова искать дипломатический выход из кризиса.

Украина и ее союзники по НАТО забили тревогу по поводу перемещения российских войск у границ Украины в этом году, что вызвало беспокойство относительно того, что тлеющий конфликт на востоке Украины может перерасти в открытую войну. Россия говорит, что реагирует на угрожающее поведение со стороны НАТО и Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину. Энтони Блинкен предположил, что президент РФ Путин может пойти на то, чтобы дать команду о вторжении российских войск в Украину. При этом он отметил, неизвестно, принято ли такое решение Путиным или нет. Госсекретарь США отметил, что Россия не прекращает попытки взорвать ситуацию в Украине изнутри. Также его войска готовы начать военную операцию против Украины.

Спецслужбам США сегодня неизвестно, принято ли решение в Кремле о том, что будет задействована широкомасштабная операция против Украины, но при этом точно известно, что если подобное решение будет принято, то его следует ожидать в кратчайшие сроки.


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Источник: https://www.reuters.com/world/work-underway-putin-biden-video-call-says-kremlin-2021-12-03/
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