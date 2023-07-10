Встреча Путина и Пригожина после бунта: СМИ узнали детали

В западной разведке появились данные, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает находиться в Москве и 1 июля даже имел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет французское издание "Libération", со ссылкой на источники в западных разведслужбах.

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

"По данным западных разведывательных источников, Пригожин на самом деле находится в российской столице. По сообщениям, по меньшей мере с пятницы, 1 июля, Пригожина удерживают в Кремле, куда его вызвали вместе с его главными командирами", – говорят источники в разведке.

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Есть информация, что Евгений Пригожин встретился не только с Владимиром Путиным, но также имел встречу с генералом Виктором Золотовым, командующим Национальной гвардии Росгвардии и одним из самых преданных последователей российского диктатора, и Сергеем Нарышкиным, главой российской внешней разведки.

Отметим, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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