Что происходит в России – почему начался военный мятеж

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Вокруг истории с "вагнеровцами" всё особенно нагнеталось последние несколько недель

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

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"Исходя из моих 12-15 интервью с пленными представителями ЧВК "Вагнера", а также несколькими десятками интервью с другими российскими военнопленными, из того, что я наблюдаю в сводках, из того, что почерпнула, общаясь с нашими военными экспертами, представителями спецслужб и Минобороны, вырисовывается следующая картина. Российское военное командование не щадило никого. Ни ЛДНРовцев, которых бросали на убой, ни вагнеровских зэков. Ни мобилизованных. Причем позиции ВСУ забрасывали трупами не только вагнеровского подразделения "К" (зэки), но и вагнеровской спецуры – профессиональных наемников (подразделение "А"). И вполне логично, что Пригожин, у которого прекрасно шел бизнес в Африке, который организовал там не один военный переворот, знает, что надо брать под контроль, о чём и с кем договариваться – решил вывести своих людей с Донбасса".

Известно, что у вагнеровцев были базы в Луганской области. Но им, отмечает эксперт, не давали разрешение на выход, так как, скорее всего, хотели уложить всех дальше в землю Донбасса, штурмуя позиции ВСУ.

"Всё особенно нагнеталось последние несколько недель. Попытка Минобороны РФ взять под контроль все частные армии, жесткие заявления и неповинование Пригожина, очередная критика в адрес Шойгу и Герасимова. В итоге вагнеровцы решили прорываться в Россию, поняв, что другого варианта нет, – поясняет Татьяна Попова. – И ракетный обстрел их базы на Луганщине, думаю, действительно был. И осуществлялся именно по приказу МО РФ. Пригожинская армия рванула на Ростов. По дороге их колонну пытались расстрелять, но они якобы сбили три вертолета. Теперь захватили штаб Южного округа в Ростове, взяли под контроль и этот город, и, похоже, Воронеж. По некоторым данным, готовы идти на Москву. Путин уже объявил вагнеровцев мятежниками и предателями. Всё происходящее там, конечно, на руку. С нетерпением ждем продолжения…".

Любое развитие событий – плохо для Путина и хорошо для нас

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов думает, что происходящее – потрясение для путинского режима.

"Любое развитие событий – плохо для Путина и хорошо для нас, – уверен нардеп. – Запасаемся попкорном и наблюдаем".

По мнению Мусы Магомедова, даже если мятеж удастся подавить, общество будет в шоке. Столько времени из вагнеровцев делали героев, а теперь из них же лепят предателей.

"Это основательный удар по авторитету Путина. Ну, а если пойдет по другому сценарию – если вагнеровский переворот будет иметь успех, это для нас будет праздник какой-то. Ведь уже были сообщения, что Пригожин ведет переговоры с Украиной, с Западом", – отмечает нардеп.

Даже, если происходящее – это игра самого Путина, она точно не на пользу его режиму и РФ в целом

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что формально происходит именно военный мятеж.

"Возможно, Пригожин узнал, что готовится его ликвидация. И у него не было выбора. Оставаться далее в зоне военных действий – самоубийственно. Надо было идти в РФ, повышать ставки. Всё могло произойти из-за идиотизма властной системы. Шойгу провоцировал Пригожина на что-то подобное, чтобы под видом мятежа избавиться от него. Но что-то явно вышло из-под контроля", – подчеркивает эксперт.

С формальной точки зрения, продолжает он, после путинского обращения ясно, что будут попытки подавлением мятежа. Другое дело – получится ли, учитывая, как Путин достал всех.

"Даже, если брать конспирологическую версию, что это игра самого Путина, она точно не на пользу его режиму и РФ в целом. Как может государство такое позволять в момент, когда у него и так после вторжения в Украину сплошные потери – на всех фронтах. Так что доведение Пригожина до подобных действий – сильнейший удар по системе", – говори т Алексей Голобуцкий.

По его мнению, на ходе российско-украинской войны эти внутрироссийские волнения отразятся – в зависимости от их исхода.

"Однозначно – чем хуже внутри РФ, тем лучше нам. Если всё закончится сменой власти, то новая первым делом пойдет договариваться с Западом. А у того может сработать неправильный инстинкт самосохранения (как уже было после развала СССР). Боясь распада РФ и еще больших проблем, Запад может пойти на умиротворение тех, кто придет к власти после Путина. Что выльется в прекращение войны на не самых выгодных для Украины условиях", – предупреждает эксперт.

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