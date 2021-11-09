Встреча в Нормандском формате срывается – что сказал Лавров о позиции России

РФ не согласна на встречу в Нормандском формате, которую предложили провести Украина, Франция и Германия. Об этом, а также о причинах отказа, сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции, которая проводилась по итогам встречи с Феликсом Пласенсиа, министром МИД Боливарианской Республики Венесуэла.

Сергей Лавров на пресс-конференции – скрин видео Youtube

Глава российского МИД сообщил о недавнем обращении министров иностранных дел Франции и Германии. Они предложили провести встречу четырех министров МИДа в Нормандском формате 11 ноября 2021 г. Москва отказывается от встречи.

Причин отказа, по словам Лаврова, несколько. В частности, в этот день у него очень плотный график: запланировано общение с представителем одной из дружественных России стран. Поэтому времени на встречу, которую предложил его французский коллега – Жан Ив Ле – времени нет.

Россия подготовила свой пакет вопросов, которые должны обсуждаться в Нормандском формате, утверждает российский чиновник. Еще 29 октября документ с предложениями на трех страницах был передан потенциальным участникам встречи. Там в очередной раз упоминается об "отказе украинского руководства выполнять свои обязательства, а также резолюции ООН", цитирует пресс-конференцию российское агентство ТАСС. На следующий день во время саммита G20 французский министр МИД сказал, что не успел с ним ознакомиться. Так как Россия не получила ответа на отправленный документ, то смысла встречаться и "позировать перед камерами" нет. Москва будет ждать реакции на свои предложения, говорит Сергей Лавров.

Издание "Комментарии" публиковало точку зрения Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел, относительно позиции России. США и Украина готовят общий сигнал, который покажет, что Кремлю придется заплатить высокую цену за агрессивные действия на оккупированных территориях Донбасской и Луганской областей и Крыма. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.





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