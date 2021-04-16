Встреча Зеленского и Макрона: как отреагировали в Кремле

BTC/USD
60919.27
ETH/USD
2387.58
LTC/USD
277.16
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Обострение военной
обстановки на оккупированных территориях Донбасса остается одним из главных
вопросов нынешней повестки дня. Возможности деэскалации конфликта обещал
обсудить и глава украинского государства Владимир Зеленский на сегодняшней
встрече во Франции. Чего же от общения Зеленского и Макрона ожидают в Кремле,
сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
По словам
пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, столкновений у линии разграничения
якобы стало меньше. Однако во всех вероятных провокациях политик продолжает
обвинять исключительно украинскую сторону.
Поэтому Песков во
время общения с журналистами и заявил, что надеется на международных партнеров.
По мнению представителя Кремля, как французские, так и немецкие политики способны
убедить Владимира Зеленского в необходимости прекращения "провокаций" со
стороны украинской армии.
Дмитрий Песков
убежден, что и у Ангелы Меркель, и у Эммануэля Макрона "хватит влияния", дабы
Зеленский смог изменить ситуацию на Донбассе. Одним из способов, считает
политик, является напоминание о заключенных "Минских договоренностях". Якобы
Украине следует начать их выполнять.
При этом о любом участии
российских военных в противостоянии на Донбассе в Кремле по-прежнему не
упоминают. Хотя даже в иностранных СМИ высказывают беспокойство насчет
передислокации некоторых боевых подразделений армии РФ к границе с Украиной.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что Воронежскую область в правительстве России почему-то посчитали
самой удачной для дислокации собственной армии. Именно в этой области был
разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной
техники. В нашем материале вы можете узнать больше деталей, а также
ознакомиться с фото- и видеоматериалами, подтверждающими статистические данные.
Также на портале
вы можете прочесть о том, чем Владимир Зеленский пригрозил президенту России из-за обострения на Донбассе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости