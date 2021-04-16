Встреча Зеленского и Макрона: как отреагировали в Кремле

Обострение военной обстановки на оккупированных территориях Донбасса остается одним из главных вопросов нынешней повестки дня. Возможности деэскалации конфликта обещал обсудить и глава украинского государства Владимир Зеленский на сегодняшней встрече во Франции. Чего же от общения Зеленского и Макрона ожидают в Кремле, сообщает ТАСС.



Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, столкновений у линии разграничения якобы стало меньше. Однако во всех вероятных провокациях политик продолжает обвинять исключительно украинскую сторону.

Поэтому Песков во время общения с журналистами и заявил, что надеется на международных партнеров. По мнению представителя Кремля, как французские, так и немецкие политики способны убедить Владимира Зеленского в необходимости прекращения "провокаций" со стороны украинской армии.

Дмитрий Песков убежден, что и у Ангелы Меркель, и у Эммануэля Макрона "хватит влияния", дабы Зеленский смог изменить ситуацию на Донбассе. Одним из способов, считает политик, является напоминание о заключенных "Минских договоренностях". Якобы Украине следует начать их выполнять.

При этом о любом участии российских военных в противостоянии на Донбассе в Кремле по-прежнему не упоминают. Хотя даже в иностранных СМИ высказывают беспокойство насчет передислокации некоторых боевых подразделений армии РФ к границе с Украиной.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Воронежскую область в правительстве России почему-то посчитали самой удачной для дислокации собственной армии. Именно в этой области был разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники. В нашем материале вы можете узнать больше деталей, а также ознакомиться с фото- и видеоматериалами, подтверждающими статистические данные.

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