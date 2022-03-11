Встреча Зеленского и Путина возможна - Песков

В Кремле заявили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина возможна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Песков - фото из открытых источников



"Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы", — заявил Песков.





Ранее о том, что встреча Путина и Зеленского возможна в ближайшем будущем заявил представитель президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Почему это важно: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.





3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, начавшим войну против Украины.





Напомним, идет 16-й день российского открытого вторжения в Украину. Какие можно на данный момент сделать выводы (военные, экономические, политические) и прогнозы? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак. В 1990 Macdonald’s ознаменовал открытие новой эпохи в РФ, а уже в 2022 он же ее и закрыл, хватит. В данном случае под Macdonald’s я говорю о собирательном образе цивилизованного комфорта, который принесли в РФ развитые страны и компании, и к которому жители РФ привыкли более чем за 30 лет жизни. В первую очередь страдать будет поколение от 13 до 45 – и именно это поколение может стать решающей движущей силой для смены режима. Подчеркиваю: МОЖЕТ. Поколение россиян 50+ плавно превратилось из "мы такое пережили" в "мы и не такое пережили".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!