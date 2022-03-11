logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Встреча Зеленского и Путина возможна - Песков
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча Зеленского и Путина возможна - Песков

Ранее о том, что встреча Путина и Зеленского возможна в ближайшем будущем

сегодня, 15:25
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

В Кремле заявили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина возможна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. 

Встреча Зеленского и Путина возможна - Песков

Песков - фото из открытых источников


 "Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы", — заявил  Песков. 


Ранее о том, что встреча Путина и Зеленского возможна в ближайшем будущем заявил представитель президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Почему это важно: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.


3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, начавшим войну против Украины.


Напомним, идет 16-й день российского открытого вторжения в Украину. Какие можно на данный момент сделать выводы (военные, экономические, политические) и прогнозы? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак. В 1990 Macdonald’s ознаменовал открытие новой эпохи в РФ, а уже в 2022 он же ее и закрыл, хватит. В данном случае под Macdonald’s я говорю о собирательном образе цивилизованного комфорта, который принесли в РФ развитые страны и компании, и к которому жители РФ привыкли более чем за 30 лет жизни. В первую очередь страдать будет поколение от 13 до 45 – и именно это поколение может стать решающей движущей силой для смены режима. Подчеркиваю: МОЖЕТ. Поколение россиян 50+ плавно превратилось из "мы такое пережили" в "мы и не такое пережили".





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/152797
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!