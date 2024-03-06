Вступит ли Китай в войну на стороне России. Эксперт ответил

На самом деле, отмечает военный эксперт Роман Свитан, Пекин поддерживает Москву в ее захватнической войне против Украины в течение последних двух лет. Именно поэтому, считает он, усиление поддержки Китая абсолютно точно возможно.

Поддержит ли Китай Россию

В этом контексте Свитан напомнил, что Россия и Китай выстроили между странами железнодорожный путь для транспортировки грузов, поэтому ничего не мешает тому, чтобы увеличить количество грузов, необходимых России для ведения ее захватнической войны.

При этом военный эксперт считает, что участие КНР в войне с Украиной на стороне России "однозначно возможно". Вместе с тем, по его словам, Пекин сейчас играет роль миротворца и проталкивает идею российского диктатора Владимира Путина относительно замораживания войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Турция и Китай снова начали поднимать тему мирных переговоров между Украиной и Россией. Как считают эксперты, обе страны увидели для себя "окно возможностей", которое они могут использовать и создать себе имидж миротворцев и получить разные приятные бонусы от Запада за помощь в урегулировании войны.

Вместе с тем эксперты отмечают, что на самом деле Украину действительно могут активно склонять к тому, чтобы заморозить войну с Россией. Правда, добавляют они, необходимо понимать, что РФ после того, как наберется сил и проанализирует свои ошибки, через 3-7 лет снова нападет на Украину. Аналитики подчеркивают, если Киев и собственно украинское сообщество примут решение о мирных переговорах с Россией, то необходимо четко очертить красные линии, через которые нельзя переходить. В частности, среди таких линий может быть отказ от так называемой демилитаризации, о которой говорит Россия.